Психические расстройства и онкология: по каким причинам татарстанцы становятся инвалидами

С начала года впервые признаны инвалидами 16,3 тыс. человек жителей Татарстана старше 18 лет. Это почти на 3 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщила сегодня заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ» Ольга Пузанова на брифинге в Казани.

«Число детей, признанных инвалидами с начала года, составляет 3 тыс. человек, что на 400 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если смотреть по структуре заболеваний, то среди людей старше 18 лет на первое место в течение длительного времени выходят онкологические заболевания, они составляют более 35%. На втором месте стоят болезни системы кровообращения – 27%, а на третьем - болезни костно-мышечной системы – 17%», - отметила спикер.

По структуре заболеваний среди детей, признанных в этом году инвалидами, на первом месте находятся психические расстройства и расстройства поведения (более 32%). На втором месте находятся болезни нервной системы (18%), а на третьем - врожденные аномалии (13%).