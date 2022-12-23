Психически больной татарстанец изрезал супружескую пару и приятеля

В Татарстане 31-летний житель Чистопольского района подозревается в покушении на убийство двух или более лиц, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, татарстанец, состоящий на учете у врача-психиатра, поругался с 55-летним знакомым и стал ему угрожать. В этот момент к мужчинам подошел 32-летний общий знакомый. Тогда неадекватный мужчина ударил его ножом, после порезал 55-летнего приятеля и его 51-летнюю супругу. Всех троих доставили в больницу.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. На время следствия его поместили под стражу.

