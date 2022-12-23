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Ру Тат
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Происшествия
23 декабря 2022  11:38
Полина Шевчук

Психически больной татарстанец изрезал супружескую пару и приятеля

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В Татарстане 31-летний житель Чистопольского района подозревается в покушении на убийство двух или более лиц, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, татарстанец, состоящий на учете у врача-психиатра, поругался с 55-летним знакомым и стал ему угрожать. В этот момент к мужчинам подошел 32-летний общий знакомый. Тогда неадекватный мужчина ударил его ножом, после порезал 55-летнего приятеля и его 51-летнюю супругу. Всех троих доставили в больницу. 

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. На время следствия его поместили под стражу.
 

#ударил ножом #врач-психиатр #следком рт
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