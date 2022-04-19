Психически больной казанец едва не убил шурина, который заступился за супругу

В Казани по подозрению в покушении на убийство задержан 35-летний местный житель, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, накануне в квартире одного из домов по улице Абсалямова в Казани психически больной нетрезвый мужчина решил громко послушать музыку. Ему сделала замечание сестра. Мужчина пошел в ее сторону, однако 40-летний супруг женщины встал на ее защиту. Тогда дебошир взял нож и ударил им мужчину в шею. Пострадавшего доставили в больницу.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.





