Психиатры Татарстана призвали жителей не бояться обращаться к ним после Covid-19

После перенесенного коронавируса жители Татарстана нередко сталкиваются с когнитивными проблемами, с ними необходимо обращаться к специалистам, это не влечет к постановке на учет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая амбулаторно-поликлинического отделения РКПБ имени В. М. Бехтерева Ольга Башмакова.

«Со старта пандемии врачи-интернисты и специалисты, связанные с оказанием помощи в области психического здоровья, чаще стали наблюдать астенические, тревожно-депрессивные, когнитивные нарушения у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», — отметила врач.

Актуальна помощь психотерапевтов и психиатров для коррекции нарушений. Но татарстанцы редко обращаются за помощью к специалистам в Республиканский психоневрологический диспансер, потому что боятся, что их поставят на учет.

Однако Ольга Башмакова подчеркнула, что действующая нормативно-правовая база оказания помощи в области психического здоровья не предполагает диспансерного наблюдения пациента с психическими расстройствами пограничного уровня.

«В районах Республики Татарстан в каждой поликлинике при центральной районной больнице имеется психиатрический кабинет. А население города Казани обслуживают два психоневрологических диспансера — поликлиническое отделение №1 на Волкова, 80 и диспансерное поликлиническое отделение №2 на Гагарина, 77а», — добавила врач.