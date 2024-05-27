Психиатры и соцработники РТ расскажут о психосоциальной реабилитации коллегам из ПФО

Круглый стол о психическом здоровье и психосоциальной реабилитации в Татарстане провели онлайн. В процессе специалисты Общественной палаты, Минздрава и Минтруда республики пообщались на тему помощи детям и взрослым, которые столкнулись с проблемами ментального здоровья.

Специалисты также обсудили, каким опытом Татарстан может поделиться на девятом межокружном фестивале реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?», он пройдет во всех округах России, в ПФО фестиваль примет Нижний Новгород 10 октября.

Врач-психиатр республики Владимир Менделевич рассказал, что у Татарстана в планах посетить этот фестиваль делегацией, надо лишь решить, о чем рассказать коллегам со всего Приволжского федерального округа.

«Фестиваль предназначен для объединения усилий между представителями органов исполнительной власти, здравоохранения, спорта, культуры, труда и некоммерческого сектора, чтобы у нас была возможность обменяться наработанным опытом в рамках психосоциальной реабилитации пациентов с психическими заболеваниями, в том числе показать работу некоммерческого сектора представителям здравоохранения», – объяснила директор союза охраны психического здоровья, клинический психолог из Москвы Екатерина Мальцева.

Еще одна важная задача фестиваля – избавиться от стигматизации психических расстройств, призвав общество не бояться говорить о подобных болезнях.

«В настоящее время в регионе функционируют 12 государственных реабилитационных центров для детей и подростков, а также 6 центров для взрослых. Отмечается рост числа детей, получающих инвалидность в связи с ментальными нарушениями. Около 35-36% детей, проходящих реабилитацию в этих центрах, имеют заболевания психического профиля. Реабилитационный курс рассчитан на 21 день, в течение которого с детьми работают психологи, социальные педагоги, логопеды и дефектологи, оказывая необходимую комплексную помощь», – рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева.

По ее словам, за год реабилитацию проходят порядка 12 тысяч детей, около четырех тысяч из них – с психическими проблемами.

Заместитель главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы по медицинской части Татьяна Гурьянова подчеркнула, что специалисты РКПБ обязательно примут участие в фестивале. По ее словам, в больнице находятся люди, которые утратили социальные связи и живут в стационаре. Есть также и те, кто из-за тяжелого диагноза лечится принудительно. Уже внутри больницы с такими больными работает отдел социальной помощи. Там людей учат бытовым навыкам, они задействованы в жизни больницы. Татьяна Гурьянова подчеркнула, что медики РКПБ точно найдут, что рассказать коллегам из других субъектов.

Совместно Общественная палата, Минздрав и Минтруд разработают темы, с которыми делегация поедет в Нижний Новгород в октябре.