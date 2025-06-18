Психиатр: «Тревожность – не дурное воспитание, а состояние, которое требует помощи врача»

Может ли тревога возникнуть на пустом месте? Как помочь близкому справиться с панической атакой? На эти и другие вопросы в Международный день паники, который отмечается сегодня, 18 июня, «Татар-информу» ответила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Ольга Башмакова.





Ольга Башмакова рассказала, как помочь близкому справиться с панической атакой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инфаркт на фоне паники и правда может случиться, особенно у пожилых»

Тревога и паника – сестры, они обозначают негативную реакцию человека в ожидании чего-то предстоящего.

«Тревога – это симптом. Она не появляется сама по себе. Тревога может быть начальным этапом стресса, естественной реакцией организма на провоцирующие факторы. Если же тревога оформляется в тревожно-депрессивное расстройство, то можно говорить о нарушении психики», – объяснила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Ольга Башмакова.

Когда тревога заполняет едва ли не все жизненное пространство, у человека снижаются настроение, аппетит и работоспособность. Ему становится все сложнее сконцентрироваться на рутинных делах. Он не высыпается, ведь нарушается сон.

Что такое паника? Это пик тревоги – состояние, при котором негатив захватывает человека полностью. Он не может ничего с собой сделать. У него учащается сердцебиение, возникают чувство удушья и страх смерти.

Одни пациенты начинают постоянно двигаться и не могут усидеть на месте. Других паника приводит к оцепенению. У кого-то выступает пот, бледнеет лицо, холодеют конечности. Приступ, он же паническая атака, может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Случаи, когда тревога не имеет оснований, – повод обратиться к врачу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Паника – это крайне негативное состояние. К сильным переживаниям могут присоединиться неприятные ощущения в области сердца. Первые мысли, которые появляются у человека: "А вдруг я умру, вдруг случится инфаркт". Он и правда может случиться, особенно у пожилых людей», – отметила психиатр.

По словам врача, говорить о том, вызывают ли паника и тревога тяжелые расстройства психики, нельзя, однако тревожные состояния могут стать хроническими. Жизнь в постоянном чувстве тревоги, а тем более в панике, – знак того, что психика далека от равновесия.

«Мы живем в обществе, и оно действует на нас как стрессор. Вопрос в том, как мы реагируем на этот стресс и оправданны ли наши переживания. Мы можем волноваться за свое здоровье, если что-то болит. Мы планируем визит к врачу и опасаемся, что медики найдут какую-то болезнь, которая сама по себе стресс. Мы можем переживать за свою работу: получится ли тот или иной проект. В этих случаях тревога обоснованна», – сказала врач.

Случаи, когда тревога не имеет оснований, – повод обратиться к врачу. Помощь специалиста и желание самого пациента решить проблему – ключ к успеху.

Тревожность и панические атаки влияют на сердце Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бывает даже, что люди в приступе паники чувствуют себя переходящими в мир иной»

Как победить тревожные и панические настроения? Ольга Башмакова рассказала о методах борьбы с этими состояниями:

1. Обратиться за помощью к психотерапевту.

2. Отработать с ним методы быстрого снятия тревожного состояния.

«Это могут быть упражнения, связанные с визуализацией. Они возвращают пациента в ситуацию "здесь и сейчас". Кто я? Что я делаю? Что со мной происходит? Эти вопросы пациент должен будет задать сам себе», – объяснила психиатр.

Иногда, отмечает врач, на пике паники человек теряет связь с реальностью. Бывает даже, что люди чувствуют себя переходящими в мир иной.

«Сконцентрируйтесь на окружающем вас пространстве. Вспомните, что вы сидите в комнате, а около вас стоит стол, диван, а на стене висит телевизор. Сожмите в руках небольшой предмет, проговаривайте каждое свое действие. Садитесь и дышите так, чтобы выдох был длиннее вдоха», – советует врач.

3. Необходимо следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

«Это особенно важно для пожилых людей. Если они решили обратиться к психиатру, то нельзя забывать посещать терапевта, ведь, как было сказано ранее, тревожность и панические атаки влияют на сердце», – подчеркнула Ольга Башмакова.

В окружении родных и близких людей приступ паники может и не случиться Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Окружению человека, подверженного тревоге и панике, нужно учитывать его особенности. Как известно, простые призывы успокоиться вызывают лишь раздражение и не помогают делу. Врач подчеркнула: нужно сочувствовать и сопереживать.

«Само желание помочь уже исцеляет. Можно элементарно приоткрыть своему близкому окно, запустив в комнату свежий воздух. Обеспечьте ему визит к психотерапевту и сами поговорите с врачом. Помните: тревога – не дурное воспитание, а состояние, которое трудно контролировать, оно требует внимания», – объяснила врач-психиатр.

Тревожные мысли охватывают человека сильнее, если он один. В окружении родных и близких людей приступ паники может и не случиться. В то же время, подметила врач, излишне опекать человека тоже не нужно. Ведь тогда ваш родственник может решить, что болен и ни на что не способен. Тогда он может перестать заниматься домашними делами, работой и совсем перестать вставать с кровати.

Надо побуждать человека жить привычной жизнью. Придется приложить волевое усилие, чтобы успокоить его во время приступа. Делать это нужно, не перегибая палку, с долей сочувствия и нежности.

«Испытывать тревогу и панику нежелательно, но нельзя и копить негативные эмоции в себе. Они должны иметь выход. Поговорите с кем-нибудь, сходите в спортзал, погуляйте. Можно покричать и пошуметь, но это должно быть уместно», – заключила Ольга Башмакова.