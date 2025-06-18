Психиатр: «Тревожность – не дурное воспитание, а состояние, которое требует помощи врача»
Врач рассказала о природе панических атак и о том, как с ними справиться
Может ли тревога возникнуть на пустом месте? Как помочь близкому справиться с панической атакой? На эти и другие вопросы в Международный день паники, который отмечается сегодня, 18 июня, «Татар-информу» ответила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Ольга Башмакова.
«Инфаркт на фоне паники и правда может случиться, особенно у пожилых»
Тревога и паника – сестры, они обозначают негативную реакцию человека в ожидании чего-то предстоящего.
«Тревога – это симптом. Она не появляется сама по себе. Тревога может быть начальным этапом стресса, естественной реакцией организма на провоцирующие факторы. Если же тревога оформляется в тревожно-депрессивное расстройство, то можно говорить о нарушении психики», – объяснила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Ольга Башмакова.
Когда тревога заполняет едва ли не все жизненное пространство, у человека снижаются настроение, аппетит и работоспособность. Ему становится все сложнее сконцентрироваться на рутинных делах. Он не высыпается, ведь нарушается сон.
Что такое паника? Это пик тревоги – состояние, при котором негатив захватывает человека полностью. Он не может ничего с собой сделать. У него учащается сердцебиение, возникают чувство удушья и страх смерти.
Одни пациенты начинают постоянно двигаться и не могут усидеть на месте. Других паника приводит к оцепенению. У кого-то выступает пот, бледнеет лицо, холодеют конечности. Приступ, он же паническая атака, может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
«Паника – это крайне негативное состояние. К сильным переживаниям могут присоединиться неприятные ощущения в области сердца. Первые мысли, которые появляются у человека: "А вдруг я умру, вдруг случится инфаркт". Он и правда может случиться, особенно у пожилых людей», – отметила психиатр.
По словам врача, говорить о том, вызывают ли паника и тревога тяжелые расстройства психики, нельзя, однако тревожные состояния могут стать хроническими. Жизнь в постоянном чувстве тревоги, а тем более в панике, – знак того, что психика далека от равновесия.
«Мы живем в обществе, и оно действует на нас как стрессор. Вопрос в том, как мы реагируем на этот стресс и оправданны ли наши переживания. Мы можем волноваться за свое здоровье, если что-то болит. Мы планируем визит к врачу и опасаемся, что медики найдут какую-то болезнь, которая сама по себе стресс. Мы можем переживать за свою работу: получится ли тот или иной проект. В этих случаях тревога обоснованна», – сказала врач.
Случаи, когда тревога не имеет оснований, – повод обратиться к врачу. Помощь специалиста и желание самого пациента решить проблему – ключ к успеху.
«Бывает даже, что люди в приступе паники чувствуют себя переходящими в мир иной»
Как победить тревожные и панические настроения? Ольга Башмакова рассказала о методах борьбы с этими состояниями:
1. Обратиться за помощью к психотерапевту.
2. Отработать с ним методы быстрого снятия тревожного состояния.
«Это могут быть упражнения, связанные с визуализацией. Они возвращают пациента в ситуацию "здесь и сейчас". Кто я? Что я делаю? Что со мной происходит? Эти вопросы пациент должен будет задать сам себе», – объяснила психиатр.
Иногда, отмечает врач, на пике паники человек теряет связь с реальностью. Бывает даже, что люди чувствуют себя переходящими в мир иной.
«Сконцентрируйтесь на окружающем вас пространстве. Вспомните, что вы сидите в комнате, а около вас стоит стол, диван, а на стене висит телевизор. Сожмите в руках небольшой предмет, проговаривайте каждое свое действие. Садитесь и дышите так, чтобы выдох был длиннее вдоха», – советует врач.
3. Необходимо следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.
«Это особенно важно для пожилых людей. Если они решили обратиться к психиатру, то нельзя забывать посещать терапевта, ведь, как было сказано ранее, тревожность и панические атаки влияют на сердце», – подчеркнула Ольга Башмакова.
Окружению человека, подверженного тревоге и панике, нужно учитывать его особенности. Как известно, простые призывы успокоиться вызывают лишь раздражение и не помогают делу. Врач подчеркнула: нужно сочувствовать и сопереживать.
«Само желание помочь уже исцеляет. Можно элементарно приоткрыть своему близкому окно, запустив в комнату свежий воздух. Обеспечьте ему визит к психотерапевту и сами поговорите с врачом. Помните: тревога – не дурное воспитание, а состояние, которое трудно контролировать, оно требует внимания», – объяснила врач-психиатр.
Тревожные мысли охватывают человека сильнее, если он один. В окружении родных и близких людей приступ паники может и не случиться. В то же время, подметила врач, излишне опекать человека тоже не нужно. Ведь тогда ваш родственник может решить, что болен и ни на что не способен. Тогда он может перестать заниматься домашними делами, работой и совсем перестать вставать с кровати.
Надо побуждать человека жить привычной жизнью. Придется приложить волевое усилие, чтобы успокоить его во время приступа. Делать это нужно, не перегибая палку, с долей сочувствия и нежности.
«Испытывать тревогу и панику нежелательно, но нельзя и копить негативные эмоции в себе. Они должны иметь выход. Поговорите с кем-нибудь, сходите в спортзал, погуляйте. Можно покричать и пошуметь, но это должно быть уместно», – заключила Ольга Башмакова.