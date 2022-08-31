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Происшествия
31 августа 2022  15:00
Елена Саляхова

Психиатр РТ: «Не стоит в грубой форме запрещать детям увлекаться играми на телефоне»

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Не стоит запрещать своим детям, особенно в грубой форме, увлекаться играми на телефоне, советует родителям заместитель главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы по медицинской части Татьяна  Гурьянова.

«Если я сейчас спрошу у родителей, какие любимые игры в телефоне у их детей, я уверена, что больше половины мне не ответят. Нужно наоборот присоединяться к их увлечениям, можно даже попробовать поиграть вместе с ними. Таким образом родители смогут сблизиться со своими детьми и заодно посмотреть их круг общения», – советует психиатр.

Врач добавила, что сближение с ребенком и доверие смогут помочь родителям, когда возникнет необходимость отвести его к специалисту. В таком случае подросток не будет воспринимать в штыки попытку ему помочь.

#видеоигры #психиатрия #дети
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