Психиатр рассказал, как курение снижает эффективность бега

Популярность бега растет, но многие бегуны сами мешают своему прогрессу, не расставаясь с сигаретой. Психиатр-нарколог Виталий Холдин в беседе с «Радио 1» рассказал, что мешает курящим спортсменам.

Все дело в разрушительном воздействии никотина и других токсинов на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

«При беге потребность в кислороде резко возрастает. Но у курящего человека его поступление нарушено, так как никотин ухудшает кислородный обмен в тканях. Это приводит к замедленному восстановлению мышц», – рассказал эксперт.

В результате организм хуже адаптируется к нагрузкам, и все усилия на тренировке оказываются почти напрасными.

Специалист делает однозначный вывод: исправить ситуацию можно только одним способом — полностью отказаться от курения. Именно тогда бег раскроет свой потенциал и начнет приносить не только пользу, но и настоящее удовольствие.