Психиатр рассказал, как курение снижает эффективность бега
Популярность бега растет, но многие бегуны сами мешают своему прогрессу, не расставаясь с сигаретой. Психиатр-нарколог Виталий Холдин в беседе с «Радио 1» рассказал, что мешает курящим спортсменам.
Все дело в разрушительном воздействии никотина и других токсинов на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
«При беге потребность в кислороде резко возрастает. Но у курящего человека его поступление нарушено, так как никотин ухудшает кислородный обмен в тканях. Это приводит к замедленному восстановлению мышц», – рассказал эксперт.
В результате организм хуже адаптируется к нагрузкам, и все усилия на тренировке оказываются почти напрасными.
Специалист делает однозначный вывод: исправить ситуацию можно только одним способом — полностью отказаться от курения. Именно тогда бег раскроет свой потенциал и начнет приносить не только пользу, но и настоящее удовольствие.