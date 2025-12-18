news_header_top
Общество 18 декабря 2025 17:08

Психиатр Пережогин оценил идею запрета соцсетей для детей до 16 лет

В России обсуждается инициатива о введении полного запрета на использование социальных сетей несовершеннолетними. Предлагается ограничить доступ к таким платформам для детей младше 16 лет.

Психотерапевт и психиатр, доктор медицинских наук Лев Пережогин в интервью «Радио 1» отметил, что возрастной порог, по его мнению, должен быть ниже. Он напомнил, что в ряде стран доступ к социальным сетям ограничен для детей до 13 лет, и предложил рассматривать планку в 14 лет, связывая ее с возрастом получения паспорта.

Ключевая проблема, по его словам, в том, что самые популярные платформы сегодня – иностранные и неподконтрольные.

«Если создастся российский аналогичный ресурс, то не будет вопросов, какие фильмы смотреть детям. Все будет соответствовать. И все будет хорошо», – резюмировал психотерапевт.

