Общество 21 августа 2025 18:42

Психиатр объяснил, как цифровизация влияет на психику человека

Современная цифровая среда сильно влияет на восприятие мира и поведение. Человек физически не успевает адаптироваться к новым технологиям, отчего возникают тревожность и стресс, заявил «Радио 1» психиатр Александр Федорович.

«Когда человек говорит, что не может уснуть в тишине, что нужно включить телевизор на фоне – это уже первый признак влияния цифровизации. Это иллюзия, это не есть спокойствие», – привел пример он.

По его словам, человек эволюционно не очень успевает за технологиями, потому они «душат», образуя зависимость.

