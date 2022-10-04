Психиатр объяснил, как большой поток информации влияет на психику

Из большого потока информации мозг человека выбирает самую негативную. И это напрямую влияет на уровень тревожности. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Раиль Гарипов.

«Мы можем взять смартфон, там найти любые источники информации, прочитать ее в огромных количествах. Но в тоже время эта информация не всегда правдивая и не всегда нужно ей верить. Все проверить невозможно: одни источники говорят так, другие по-другому. Человеческий мозг такой, особенно мозг несовершеннолетних, любит вычленять не позитивные новости, а делать напор на негативные», – объяснил доктор.

Из-за этого человек бессознательно повышает свой уровень тревоги. Психотерапевты в таких случаях рекомендуют ограничить просмотр телепередач, отписаться от телеграм-каналов.

«Подростки тоже делают акцент на негативных новостях, их они тонизируют. Есть понятие дофаминовая петля, когда возвращаешься и возвращаешься к новости, чтобы это еще раз посмотреть. Таким образом еще раз увеличиваешь тревожность», - добавил Раиль Гарипов.

По словам психиатра, вопреки общественному мнению, увлечение компьютерными играми не делает из детей потенциальных преступников, а некоторые игры наоборот помогают снизить уровень агрессии. Важен фактор отношений в семье, характеристики личности и многое другое.