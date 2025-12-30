Психиатр: «Не нагружайте себя задачами перед Новым годом – это приведет к выгоранию»

Новый год – это просто дата, но для многих из нас она служит символом и ориентиром. О том, как не впасть в тоску из-за итогов года и правильно запланировать все на следующие 12 месяцев, «Татар-информу» рассказала врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему в декабре случается эмоциональный подъем?

Практически каждый из нас испытывает эмоциональные подъемы и спады на протяжении всего года. По мнению врача-психиатра Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Оксаны Захаровой, мы можем начертить условную кривую нашего настроения по месяцам.

Январь – февраль – это время воодушевления в связи с новыми планами на год. Однако некоторые люди могут испытывать негатив из-за выхода на работу после длинных выходных.

Март – апрель – весеннее пробуждение природы, время обновления и эмоциональный подъем.

Май – июнь – пик подъема. Прилив сил дает длинный световой день и предвкушение летнего отпуска.

Июль – первая половина августа – плато.

Вторая половина августа – начало спада. Люди готовятся вернуться на учебу и работу.

Сентябрь – октябрь – настроение снижается, идет перестройка на рутину.

Ноябрь – самый темный и пасмурный месяц в природе. Настроение максимально снижено, обостряются депрессия и тревожность.

Декабрь – прилив сил.

Оксана Захарова: «Стоит помнить, что Новый год – это эмоционально и социально окрашенная дата, но это просто день в календаре. После этой даты тоже есть жизнь, в которой можно довести начатое до конца» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Почему в декабре мы испытываем подъем? Во-первых, люди испытывают предвкушение от общности с близкими и надежду на чудо. Во-вторых, на нас влияет социальное программирование – большинство людей отмечают Новый год, и эти традиции дают положительные эмоции», – объясняет психиатр.

В декабре многие из нас пытаются закончить рабочие и личные дела, подготовиться к празднику и купить подарки – задач немало. Из-за стресса предпраздничный месяц может превратиться в период усталости и выгорания.

«Это случится, если ставить себе слишком много масштабных целей. Их невыполнение может вызвать чувства отчаяния и разочарования. Нужно ставить себе реалистичные цели и допускать мысль, что не все можно успеть. Не надо стремиться к идеалу во всем и пытаться угодить всем», – подчеркнула врач.

Стоит помнить, что Новый год – это эмоционально и социально окрашенная дата, но это просто день в календаре. После этой даты тоже есть жизнь, в которой можно довести начатое до конца.

В декабре многие из нас пытаются закончить рабочие и личные дела, подготовиться к празднику и купить подарки – задач немало Фото: © «Татар-информ»

«Начну новую жизнь с нового года» – иллюзия и прокрастинация

Люди часто стремятся обрести новые привычки именно после «круглых» дат: после праздников, в первый рабочий день недели, с начала месяца, с начала года. Склонность начинать новую жизнь после определенных дат называется «эффектом свежего старта».

«Это явление объясняется по-разному. Может быть, у человека реально есть мотивация и надежда на новые успехи. Однако, скорее всего, за счет этого легче перенести чувство вины: мы оправдываемся перед собой в том, что начнем новую жизнь позже. Это все иллюзия. За одной датой появится вторая дата. В поиске удобного дня человек занимается прокрастинацией. На самом деле он не хочет менять что-то в своей жизни», – объяснила Оксана Захарова.

Дата может мотивировать, но человек должен брать ответственность и действительно делать то, что запланировал.

«Вообще откладывание – это уход от чего-то сложного, поддержание привычки. Избеганием и откладыванием прямого действия занимаются зависимые люди, например курильщики. Любое действие, предпринятое, чтобы бросить курить здесь и сейчас, укрепляет самодисциплину и уверенность в себе», – отметила психотерапевт.

Люди часто стремятся обрести новые привычки именно после «круглых» дат: после праздников, в первый рабочий день недели, с начала месяца, с начала года Фото: © «Татар-информ»

Если что-то не случилось в этом году, задайте себе вопрос: а нужно ли оно?

«В конце года многие из нас подводят личные итоги – это полезное занятие в том случае, если оно вам надо. Это хороший инструмент для саморефлексии, для того, чтобы увидеть точки роста. Подводить итоги нужно правильно, не обесценивая свои действия и признавая достижения», – сказала врач-психиатр.

Если что-то из запланированного не случилось, задайте себе вопрос: «А нужно ли это мне?» Если все-таки нужно, пересмотрите свои методы достижения этой цели. В любом случае не надо уходить в самобичевание по поводу того, что не случилось.

А как быть тем, кто хотел в уходящем году найти свою вторую половину, не смог этого сделать и теперь грустит?

«Все чувства важны, проживаемы и полезны – даже тревога и печаль из-за одиночества перед Новым годом. Если человек не переживает, он не предпримет и действий, чтобы найти вторую половину. В то же время советую не уходить в самообвинение, делитесь с близкими своими чувствами. Помните: ваша ценность не зависит от наличия отношений», – подчеркнула Оксана Захарова.

Время без отношений можно использовать для себя, считает психолог. Даты лучше наполнять своими смыслами, тогда поводов печалиться, глядя в календарь, не будет.

В мозге зумера еще не созрели те отделы, которые отвечают за долгосрочное планирование и оценку последствий Фото: © «Татар-информ»

Зумеры еще не созрели для планирования

От подведения итогов перейдем к планам. Сегодня в интернете мы встречаем много насмешек над представителями поколения Z. Они якобы живут одним днем и не умеют планировать. Правда ли, что зумеры столь беспечны?

«Я склонна думать, что это стереотип. В силу возрастных особенностей мышления людям в возрасте 15–25 лет во все времена свойственно жить одним днем. В возрасте зумеров идет активный поиск себя, социализация, эксперименты», – считает врач.

В мозге зумера еще не созрели те отделы, которые отвечают за долгосрочное планирование и оценку последствий. По словам психотерапевта, все еще случится. Поэтому не стоит ругать подростков за то, что они ничего не планируют на грядущий год.

«Зумеры взрослеют в лучшем мире, чем прошлые поколения, но у этого есть и последствия. Современная культура принесла моду на сиюминутное удовлетворение потребности. Этому потворствуют маркетплейсы и доставка еды. Зумеры не знают, что такое отложенное вознаграждение, и ценят свои эмоции в моменте, а также личную свободу», – объяснила Оксана Захарова.

В своих планах, по словам врача, нужно отвести место и для отдыха, ведь это важный ресурс Фото: © «Татар-информ»

На следующий год обязательно нужно планировать отдых

А нужно ли в принципе строить планы на новый год? Планирование – это инструмент, позволяющий определить свои потребности, считает медик. Планирование снижает нашу тревожность и страх перед неизвестностью. Когда задачи обозначены четко, мы расходуем меньше сил на ненужные действия. Человек чувствует себя хозяином и автором жизни, а не жертвой обстоятельств.

В своих планах, по словам врача, нужно отвести место и для отдыха, ведь это важный ресурс. Полежать и ничего не делать иногда тоже нужно для эмоционального комфорта и восстановления сил.

«Планировать нужно так, как вам удобно. Кому-то проще написать, кому-то визуализировать с помощью картинок и сделать коллаж. Могу посоветовать такую методику, как матрица Эйзенхауэра», – сказала психиатр.

Суть метода такова: вы берете лист бумаги и делите его на четыре клетки. По горизонтали идут важные и неважные дела, по вертикали – срочные и несрочные.