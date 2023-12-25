Психиатр-нарколог объяснила, как новогодние застолья с алкоголем влияют на здоровье

Встречать Новый год в России традиционно принято за обильным праздничным столом. И, конечно, обширное новогоднее меню включает большое количество алкогольных напитков. В итоге первые дни января для многих проходят под знаком похмелья и его лечения. Как этого избежать «Татар-информу» рассказала заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Минздрава РТ, психиатр-нарколог Резеда Хаева.

«Новый год — рекордсмен по числу проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Ситуацию усугубляет и продолжительность новогодних каникул, располагающая к ежедневным мероприятиям в сопровождении спиртных напитков. Алкоголь крайне токсичен для организма человека, и за первой, эйфорической стадией легкого опьянения следует вторая — гораздо менее приятная, сопровождающаяся потерей самоконтроля, нарушениями координации, неадекватным поведением», – объяснила специалист.

По словам психиатра-нарколога, если на этом этапе не прекратить прием алкогольных напитков, наступает опасная для здоровья стадия. Она характеризуется невозможностью передвигаться самостоятельно, потерями сознания, рвотой, судорогами. Алкоголь в низких дозах обладает стимулирующим эффектом, с увеличением дозы он вызывает возбуждение и гиперактивность, а в больших дозах оказывает седативный эффект.

Резеда Хаева рассказала, что прием алкоголя приводит к нарушению нормальной сбалансированной деятельности различных систем организма. Алкогольная интоксикация чревата обострением хронических заболеваний, в том числе и тех, о которых человек еще даже не подозревал. Печальным итогом могут стать инфаркты, инсульты, острые панкреатиты, а иногда и скоропостижная смерть.

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«Алкоголь оказывает многообразное и разностороннее воздействие на организм человека. Оно меняется в зависимости от того, сколько, как часто, когда, как и какие спиртные напитки употребляются и даже от того, кто и в каком состоянии их употребляет. Но независимо от всех перечисленных факторов, тот или иной эффект воздействия алкоголя, прежде всего, обусловлен действием его на нервную систему человека и через нее на весь организм», – объяснила врач.

Степень тяжести острой интоксикации как правило напрямую зависит от принятой дозы алкоголя. При этом важно учитывать, что пациенты с ослабленным иммунитетом, например, с инфекционным заболеванием, с соматическими заболеваниями, например, сердечной, почечной или печеночной недостаточностью, более чувствительны к внешним воздействиям, малые дозы алкоголя могут оказать на них острый интоксикационный эффект. Алкоголь оказывает влияние на все без исключения органы и системы, ослабляет иммунитет и активизирует болезнетворные процессы.

«На абсолютно любого человека средняя доза алкоголя, а это одна или две рюмки, действует одинаково: нарушается координация движения, двигательные рефлексы возбуждаются, а затем замедляются, умственные процессы начинают затрудняться сразу же. Крепко выпивший человек передвигаться еще как-то сможет, а вот соображать ему будет труднее. Сильнее всего пары алкоголя бьют по таким мыслительным процессам, как критика и суждение. Их место занимают неконтролируемые чувства, нарастает самоуверенность – ведь критика снижается. Внутренние моральные преграды, сдерживающие от нелепых поступков, порой агрессивных, ломаются, и человек перестает себя контролировать», – рассказала Резеда Хаева.

Если человек долгое время злоупотребляет, у него может развиться почечная или печеночная недостаточность, цирроз печени. После длительных запоев в результате токсического поражения мозга может развиться «белая горячка», или алкогольный делирий. Обычно «белая горячка» возникает на второй-третий день после выхода из запоя на фоне абстинентного синдрома. Черепно-мозговые травмы и органические поражения головного мозга повышают риск возникновения заболевания.

«Современные методики лечения и реабилитации больных алкоголизмом позволяют достичь хороших результатов. Лечение зависимых происходит в несколько этапов. Первый – детоксикация, второй – стационарная реабилитация, третий - амбулаторная реабилитация и ресоциализация. Помочь алкогользависимому человеку стать полноценной частью общества, дать шанс исправить ситуацию, найти ключ к радостям повседневной жизни – вот основные задачи реабилитации. Традиционные методы реабилитации призваны вернуть человека в общество, восстановить его социальный статус», – подчеркнула она.

Однако, по словам психиатра-нарколога, гораздо проще не употреблять спиртное и никогда не встретиться с алкогольной зависимостью.

Врач подчеркнула, что избежать негативного влияния алкоголя на организм можно, для этого его необходимо вообще не употреблять. Куда полезнее в новогодние каникулы гулять на свежем воздухе, кататься на коньках, санках, лыжах, посещать театры, выставки.

«Республика Татарстан является динамично развивающимся регионом, с активной политикой формирования в обществе приоритета здорового образа жизни. Все больше наших граждан занимаются физической культурой и спортом, и для этого создаются соответствующие возможности. Физическая культура становится неотъемлемой частью жизни детей и подростков в каждом населенном пункте, будь то большой город или маленькое село. Вести здоровый образ жизни, быть "‎здоровым"‎ среди молодежи постепенно становится модным», – считает врач.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».