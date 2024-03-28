Психиатр дал советы татарстанцам, как правильно поддержать близкого в кризисной ситуации

Чтобы грамотно помочь человеку, попавшему в тяжелую для психики ситуацию, можно применить кризисную психотерапию. Как это сделать, «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА, заслуженный врач РТ Анатолий Карпов.

«Есть система, она называется – кризисная психотерапия. Она этапная. И первый этап – присоединение, с человеком нужно войти в контакт, чтобы он разговорился, поделился, ему надо как-то понравиться, чтобы он выразил то, что чувствует. Дальше надо проанализировать то, что он сказал», – отметил Карпов в беседе с агентством.

Необходимо осознавать, что ситуация для человека стрессовая – то, что произошло, разрушило все его компоненты жизни, человек остался на обломках.

«Из этих обломков дальше надо собрать конструктор, создать идеальный образ, кем человек хочет быть. Оценить ресурсы и способности, что сейчас можно сделать. Нужно выстроить этот образ, чтобы человек захотел этого добиться», – рассказал врач.

Второй этап кризисной психотерапии можно использовать и как самопомощь – по этой схеме в кризисной ситуации нужно пытаться помочь самому себе.