Психиатр: «Биполярное расстройство – не миф, но вылечить его можно»

Чем отличается простая смена настроения от нарушения психики? Почему психическое расстройство нельзя считать выдумкой? Об этом во Всемирный день биполярного расстройства, который отмечается сегодня, 30 марта, «Татар-информу» рассказала врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Ольга Башмакова.





Биполярное расстройство – это расстройство психики. Характеризуется попеременным чередованием фаз повышенного и пониженного настроения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Депрессивная и маниакальная стадии возникают беспричинно»

Биполярное расстройство – это расстройство психики. Характеризуется попеременным чередованием фаз повышенного и пониженного настроения. В советской классификации оно было известно, как «маниакально-депрессивный психоз». Биполярное аффективное расстройство, сокращенно БАР, – наиболее приемлемый и корректный термин. Он соответствует Международной классификации болезней.

БАР относится к группе эндогенных заболеваний, то есть на его развитие влияют особенности нейрохимического обмена в головном мозге, внутренний фактор. Психотравма, острый стресс, инфекционное заболевание, черепно-мозговая травма и любой другой внешний фактор могут дать старт расстройству только в редких случаях.

Имеет место наследственный фактор. Чем ближе степень родства, тем больше предрасположенность. Однако врачи уверяют: даже если болеет родитель, совсем необязательно, что расстройство перейдет по наследству детям.

«Фаза пониженного настроения возникает спонтанно, без видимых причин. У пациента снижается настроение, умственная работоспособность, двигательная активность. Он буквально не хочет вставать с постели. Пациент легко засыпает, но спит прерывисто. То, что радовало его ранее, перестает радовать. Власть над мировосприятием захватывает депрессия», – рассказала Ольга Башмакова.

Ольга Башмакова: «Помимо нижнего полюса настроения есть полюс верхний. Его название – маниакальное состояние. Настроение повышается опять же без видимых на то причин» Фото: пресс-служба РКПБ

Помимо общей пессимистической оценки происходящих событий у человека возникают бредовые идеи. Пациент принимает все настолько упадочно, что перестает находить выход, снижается его поле сознания, единственным вариантом он начинает видеть уход из жизни.

Могут формироваться идеи самообвинения, самоуничижения. По словам врача, бывали случаи, когда представители власти в состоянии депрессивного аффекта писали признательные показания о своих правонарушениях и каялись. Иногда пациент начинает думать, что страдает неким неизлечимым заболеванием, от которого легко умрет. При этом ни на какое обследование он не идет.

«Маниакальной стадии присущи необоснованные траты и кредиты»

«Помимо нижнего полюса настроения есть полюс верхний. Его название – маниакальное состояние. Настроение повышается, опять же, без видимых на то причин. Человек обретает высокую самооценку, повышается его мыслительная, двигательная активность. Энергия приливает. Казалось бы, здорово, все хотят оказаться в таком состоянии! Но тут мы сталкиваемся с обратной стороной. Активность высока, а продуктивность страдает. Человек становится отвлекаем: хочу сделать ремонт в квартире, хочу написать монографию, хочу пойти на работу. Берется за много дел, но ни одно не завершает», – объяснила Ольга Башмакова.

Окружающие начинают подмечать эту странную активность, а человек реагирует гневливо, раздражается. Постепенно повышенное настроение поворачивает в сторону возбужденности. Человек не может усидеть на месте, ему нужно постоянно двигаться, речь ускоряется настолько, что сложно поймать нить разговора, он скачет с ассоциации на ассоциацию. Человек может быть агрессивен, вступать в драку. Маниакальной стадии также присущи необоснованные траты и кредиты.

«В маниакальной фазе человек спит три-четыре часа в сутки, и ему этого вроде бы достаточно, но недостаточно окружающим. От этого аномального поведения страдает микросоциум. Ситуация осложняется тем, что человек сам за помощью не обратится. И заставить его непросто», – отметила психиатр.

Психиатрия знает разные варианты течения расстройства. Возможна вариация только с маниакальной фазой и интермиссиями, периодами восстановления психики. Встречается случаи только с депрессивными фазами, они спонтанно возникают, углубляются, затем прекращаются. Фазы могут чередоваться, тогда врачи говорят о классическом биполярном расстройстве.

Фазы могут перетекать друг в друга без интермиссий: человек долго грустил и вдруг резко ожил. Это неблагоприятный случай, его сложнее лечить. Если говорить о сроках смены циклов расстройства, то у разных пациентов они отличаются. У одних фазы длятся месяцами, у других – укорочены и длятся пару недель.

«Фаза пониженного настроения возникает спонтанно, без видимых причин. У пациента снижается настроение, умственная работоспособность, двигательная активность» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Человек до 50 лет мог жить с верхним полюсом настроения, затем проваливается в глубокую депрессию»

«Люди могут жить с БАР и не наблюдаться у психиатра. Внешне их состояние может казаться нормальным. Например, артисты и журналисты по своему роду деятельности активны и общительны. Их поведение не вызывает подозрений, но вдруг это маниакальная стадия биполярного расстройства? Она может не достигать психотического уровня дезорганизации, что я описала выше. Энергия, так сказать, расходуется в мирных целях, без вреда для окружающих», – рассказала врач-психиатр.

С возрастом маниакальные фазы становятся короткими, а депрессивные множатся и углубляются. Человек до 50 лет мог жить с верхним полюсом настроения, затем проваливается в глубокую депрессию. Только тогда он приходит к специалисту, потому что состояние депрессии для него новое и неприятное.

Врач привела пример. В поле зрения психиатров впервые попал 70-летний мужчина. Более 30 лет он «наслаждался» расстройством. Он испытывал только гипоманиакальную фазу, получал препараты с литием в частной клинике и спокойно жил. Однажды мужчина начал замечать снижение настроения, а еще он заработал себе сердечно-сосудистую патологию – препараты с литием очень токсичны. Он обратился в государственную больницу, чтобы скорректировать терапию. В Республиканской психиатрической больнице ему назначили нужные и безопасные лекарства, и ныне он наблюдается по месту жительства.

«Средний возраст страдающего расстройством – 25-40 лет. Мы видим у молодежи снижение стигматизации к расстройству. Представителям доцифровой эры обратиться за помощью сложнее, а миллениалы и зумеры легко идут к специалистам. Повлияло на это массовое распространение информации, виртуального общения», – отметила врач.

«Нельзя лечиться по советам из Google или Яндекса»

В сети представители этих поколений создают множество групп интересов, форумов на тему БАР. По словам врача, молодежь часто занимается и самолечением, получая препараты, в обход закона.

«Нельзя лечиться по Google или Яндекс. Внутренняя картина болезни отличается от внешних проявлений. То, что видит сам пациент, может отличаться от того, что заметит врач. Самоназначением лекарств пациент создает псевдорезистентность к ним. То есть, когда врач назначит терапию, она просто не сработает. Подбор препаратов и лечение – это компетенция специалиста в области психического здоровья», – подчеркнула Ольга Башмакова.

Врач отметила, что зачастую к психиатрам приходят подростки и сразу заявляют, что у них биполярное расстройство. Стоит помнить, что информационная маска БАР может скрывать другие нарушения психики.

«Биполярным аффективным расстройством болеют одинаково и мужчины, и женщины. Представительницы прекрасного пола лучше описывают, что чувствуют, лучше слышат свои внутренние ощущения. Специалистам легче работать с женщинами – они хорошо помнят хронологию заболевания. Мужчинам сложнее проводить этот самоанализ. Соответственно, работать с ними труднее», – объяснила психиатр.

Ольга Башмакова поведала уникальную историю женщины, которая верно предположила, что имеет расстройство. Тридцатилетняя женщина начала замечать у себя пониженное настроение. Она начинала обвинять себя в том, что неправильно живет и терпит сплошные неудачи. На пике депрессивного аффекта она пыталась совершить суицид и попала в психиатрический стационар. По мере лечения настроение ее стало оптимистичным. После выписки ее маниакальная фаза не приносила дискомфорта кому-либо. Наступали интермиссии, снова начиналась депрессия, и девушка еще дважды поступила в стационар. Затем она увлеклась чтением психиатрической литературы. Попав в стационар в третий раз, она сама запросила поставить ей диагноз БАР. Врачи подтвердили ее теорию.

Пациенты со стажем болезни более десяти лет начинают четко дифференцировать фазы и обращаются за помощью, если видят явный диссонанс. Например, у пациента умерла мама, а он находится в маниакальной стадии. Он понимает, что должен грустить, но не может делать этого.

«Биполярным аффективным расстройством болеют одинаково и мужчины, и женщины. Представительницы прекрасного пола лучше описывают, что чувствуют» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вылечит биполярку можно, но успех зависит от пациента»

Обыватели считают, что биполярное расстройство – это миф. Якобы простую смену настроения раздули до проблем с психикой. Ольга Башмакова ответила на эти высказывания.

«Все мы живые люди, имеем право радоваться, грустить или остаться равнодушными. Если колебания настроения кратковременны и психологически обоснованы – это норма. В случае с БАР мы говорим о фазах болезненно сниженного и повышенного настроения. Фаза должна длиться не менее двух недель, иначе это не биполярное расстройство», – сказала врач.

Если серьезных нарушений в поведении нет, то человек с БАР не имеет социальных ограничений. Если расстройство тяжелое, пациент попадает в стационар, тогда его включают в группу диспансерного наблюдения. Пациент будет ограничен при трудоустройстве на объекты с повышенной опасностью, ему будет запрещено владеть оружием.

«Если психическое состояние человека страдает, то он должен обращаться и наблюдаться. Современная медицина обладает широким арсеналом нужных препаратов. Они позволяют пациентам с биполярным расстройством работать, создавать семьи, жить обычной жизнью. Препараты не пьют пожизненно. Если лечение идет хорошо, дозы снижают вплоть до отмены. Если нет обострений, пациент уходит из поля зрения врачей. Вылечиться можно, но это зависит от пациента – от того, насколько ответственно он принимает препараты и наблюдается», – заключила врач-психиатр.