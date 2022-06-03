Психбольной татарстанец изрезал ножом старших братьев, а после выпрыгнул в форточку

В Татарстане 32-летнего психическибольного жителя Заинского района подозревают в покушении на убийство двух или более лиц, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в ночь на 1 июня мужчина напал на своих двух братьев 38 и 43 лет, нанеся им множественные удары ножом. Мужчины попытались скрутить младшего брата, однако он выпрыгнул в форточку и убежал. Через некоторое время злоумышленника поймали в поле в нескольких километрах от дома.

Свою вину признал лишь частично. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.