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Ру Тат
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Происшествия
3 июня 2022  12:21
Полина Шевчук

Психбольной татарстанец изрезал ножом старших братьев, а после выпрыгнул в форточку

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В Татарстане 32-летнего психическибольного жителя Заинского района подозревают в покушении на убийство двух или более лиц, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в ночь на 1 июня мужчина напал на своих двух братьев 38 и 43 лет, нанеся им множественные удары ножом. Мужчины попытались скрутить младшего брата, однако он выпрыгнул в форточку и убежал. Через некоторое время злоумышленника поймали в поле в нескольких километрах от дома.

Свою вину признал лишь частично. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

#покушение на убийство #психические расстройства #следком рт
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