ПСБ заключил первую сделку по автофакторингу в Татарстане на сумму 200 миллионов рублей

ПСБ и ООО ГК «Евроспецкам», ведущее дилерскую деятельность, подписали соглашение о финансировании поставок грузовых автомобилей китайского и отечественного производства. Банк, в рамках установленной соглашением суммы лимита в 200 миллионов рублей, выкупит грузовые автомобили у поставщиков в интересах дилера для их дальнейшей реализации. Сделка заключена с использованием автофакторинга — специального решения ПСБ в продуктовой линейке ABL-факторинга.

«ПСБ осуществил первую сделку автофакторинга в Татарстане. Сейчас на стадии завершения у нас в регионе еще несколько сделок на поставку грузовых автомобилей на общую сумму около 1 млрд рублей. Надо отметить, что последние несколько лет факторинг в целом как альтернатива кредиту пользуется большим спросом среди наших клиентов, что объясняется удобством и эффективностью этой финансовой услуги и простотой выхода на сделку. Продукты из линейки факторинга от ПСБ — идеальное решение для тех, перед кем стоит задача минимизировать коммерческие риски, связанные с дебиторской задолженностью, сократить кассовый разрыв, оптимизировать структуру баланса и финансирование цепочки движения товара, максимально эффективно использовать средства», — отметил Руслан Ахатов, директор ПСБ в Республике Татарстан.

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