ПСБ выдал первый в Татарстане инвесткредит в рамках госпрограммы

ПСБ выдал первый в Республике Татарстан кредит по новой льготной государственной программе кредитования малого и среднего бизнеса в размере 100 млн рублей. Кредитные средства будут направлены на закупку недвижимости под производство корпусной мебели для детских садов, школ, больниц.

Условия новой программы сформированы на базе двух действующих федеральных мер финансовой поддержки — программы в рамках Постановления Правительства РФ № 1764 и программы стимулирования кредитования малых и средних предприятий, реализуемой Банком России и Корпорацией МСП.

Кредитные средства согласно этому Постановлению могут быть направлены на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств.

«Мы видим, что интерес к инвестиционному финансированию с государственной поддержкой растет. Наибольший запрос на кредитные средства в республике предъявляют компании из производственной сферы. Кроме того, в современных условиях важно помогать предприятиям выстраивать цепочки производственной кооперации. Мы сейчас работаем над созданием новых комплексных продуктов и для этих целей», — прокомментировала региональный директор ПСБ в Татарстане Елена Сабурова.