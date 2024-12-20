ПСБ вошел в топ-3 лучших интернет-банков для малого и среднего бизнеса

ПСБ вошел в число лидеров рейтинга интернет-банков для МСБ по версии Globus Consulting. Среди преимуществ интернет-банка «ПСБ Бизнес» организаторы исследования особо выделили гибкость в системе, деление сложных процессов на понятные этапы и наглядное отображение важных сведений в интерфейсе.

«Качественный онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса ― один из ключевых факторов при выборе банка для обслуживания. ПСБ уделяет повышенное внимание настройке удобного интерфейса и внедрению необходимых дистанционных функций, чтобы наши клиенты могли быстро и эффективно совершать все необходимые операции через интернет-банк. В частности, без визита в офис контролировать доходы и расходы, подключать продукты и услуги, вести бухгалтерию, использовать сервисы электронного документооборота и многое другое», ― отметил Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ.

Исследование Globus Consulting проводилось с августа по ноябрь 2024 года. Организаторы оценили, насколько интерфейс и функционал интернет-банков отвечает запросам бизнеса. Оценка включала анализ ключевых сценариев действующими пользователями интернет-банков и группой дизайнеров по ряду направлений: авторизация, рабочее пространство, проведение операций, продукты и услуги, документооборот и другие.

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