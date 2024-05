ПСБ в Татарстане запускает исламский факторинг для бизнеса

Фото пресс-службы ПСБ

ПСБ и Ассоциация предпринимателей-мусульман (АПМ) «Финанс» в рамках деловой программы XV международного экономического форума «Россия — Исламский Мир: Kazanforum» заключили соглашение о намерении разработки продукта «Партнерский факторинг» в соответствии с международным шариатским стандартом AAOIFI в области правил по осуществлению коммерческой деятельности исламскими финансовыми учреждениями.

Соглашение подписали руководитель ПСБ в Республике Татарстан Руслан Ахатов и генеральный директор АПМ «Финанс» Шавкат Кузяев.

«ПСБ, разрабатывая и внедряя новую услугу, предоставит удобный финансовый инструмент тем клиентам, которые по религиозным соображениям не могут пользоваться традиционными банковскими продуктами. Исламский факторинг позволит быть более конкурентными на рынке, развивать свой бизнес, соблюдая нормы шариата. Мы уверены, что новый продукт будет пользоваться спросом, потому что в его разработке и запуске вместе с нами примут участие заинтересованные в нем клиенты», — отметил Руслан Ахатов, руководитель ПСБ в Татарстане.

Запуск нового финансового продукта запланирован на лето 2024 года.

Для справки

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions - Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений.

