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ПСБ в Татарстане удвоил выдачи ипотеки в 2024 году
Казань, 11 апреля. – ПСБ за первый квартал 2024 года выдал в Татарстане около 1 млрд рублей ипотеки. Это вдвое больше, чем оформили жители республики за сопоставимый период годом ранее.
Чаще всего в казанский ипотечный центр ПСБ за жилищными кредитами обращаются люди в возрасте от 30 до 40 лет. При этом в 65% случаев заемщики – мужчины. В первом квартале 2024 года девять из десяти татарстанцев купили квартиру в новостройках. Сумма займа в среднем составила 4,5 млн рублей.
«Наши клиенты выбирают ПСБ по целому ряду причин. Мы быстро – менее, чем за час – рассматриваем и даем ответ по заявкам, многих заемщиков выводим на сделку в день обращения. Линейка ипотечных продуктов ПСБ содержит интересные предложения для широкого круга граждан, при этом некоторые категории наших клиентов могут получить специальные условия. Например, это касается семей с детьми или военнослужащих. Кроме того, партнерами ПСБ являются все крупнейшие застройщики республики, а значит, сделка будет проведена быстро, гарантированно безопасно, и заемщики получат максимально комфортные условия для покупки жилья», — отметил Руслан Ахатов, руководитель ПСБ в Татарстане.
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