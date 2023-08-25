ПСБ в Казани выдал первый скоринговый кредит по госпрограмме «1764»

ПСБ в Казани выдал первый скоринговый кредит в рамках продукта «Лимит открыт» без залога по программе Минэкономразвития РФ «1764», которая предусматривает льготное кредитование приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса на сумму 55,2 млн рублей и сроком на 3 года*. Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании-заемщика.

Получить льготный кредит «1764» в формате предодобренного предложения стало возможно в Казанском офисе ПСБ с августа 2023 года. Главная его особенность — моментальная доступность: кредитный лимит для клиента предварительно уже одобрен банком. Оформить заем можно онлайн, без залога и с минимальным комплектом документов.

«С начала 2023 года ПСБ в Республике Татарстан в рамках программы „Лимит открыт“ выдал бизнесу более 3,8 млрд рублей. С августа мы запустили новые условия по этой программе. Предодобренная кредитная линия до 100 млн рублей сроком на 3 года теперь позволяет оформить заем и в рамках программы господдержки МСБ „1764“, объединяя возможность получить заем по льготной ставке буквально за один день. Уверен, такое предложение придаст еще один импульс для динамичного развития бизнеса в Татарстане, роста его конкурентоспособности», — рассказал Руслан Ахатов, руководитель ПСБ в Республике Татарстан.

Согласно условиям продукта «Лимит открыт», ПСБ заранее самостоятельно рассчитывает максимальную сумму кредитной линии, основываясь на общедоступных источниках информации о компании. Таким образом, для каждой организации формируется индивидуальное предложение. Воспользоваться им предприниматель может через интернет-банк ПСБ. По условиям предложения, можно получить средства по мере необходимости полностью или частями (траншами) в рамках доступного лимита. После погашения транша сумма лимита будет возобновлена.

Продукт «Лимит открыт» по программе Минэкономразвития РФ «1764» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности) для юридических лиц, субъектов МСП осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и прочее. Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита — до 100 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии отсутствует, максимальная ставка 12,25%. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 3 года. Период субсидирования (действия льготной ставки) — 1 год. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке.

Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Подробную информацию об условиях предоставления и погашения кредитов, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

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