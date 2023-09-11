ПСБ рассматривает инвестиционные проекты Менделеевского района Республики Татарстан

Фото: пресс-служба ПСБ

Руководитель ПСБ в Республике Татарстан Руслан Ахатов в составе рабочей группы представителей региональной Торгово-промышленной палаты посетил предприятия города Менделеевска.

В рамках поездки состоялось рабочее совещание с главой Менделеевского муниципального района Радмиром Беляевым. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные инвестиционные проекты района и города.

«ПСБ является одним из лидеров национального банковского сектора. В Татарстане банк ведет конструктивный диалог с органами власти и бизнес-сообществом, который нацелен на повышение социально-экономического потенциала республики. Мы планируем и дальше плотно сотрудничать с Торгово-промышленной палатой РТ и объединенными усилиями содействовать успешному развитию предприятий региона», — прокомментировал результаты встречи Ахатов Руслан.

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