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ПСБ расширяет взаимодействие с ТПП Республики Татарстан
ПСБ и Торгово-промышленная палата Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие реализации государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, решение проблем доступности финансовых услуг для субъектов МСП республики и повышение качества банковского обслуживания членов союза «ТПП РТ».
Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня, 6 июля, в Казани в рамках финала конкурса социального предпринимательства «Чын йорэктэн- От чистого сердца».
«ПСБ, обладая успешным многолетним опытом работы с малым и средним бизнесом, предлагает предпринимателям широкий спектр услуг и сервисов. Сегодня мы помогаем клиентам адаптироваться к новым экономическим условиям, предоставляем удобные сервисы и выгодные продукты. Более тысячи татарстанских предпринимателей получают поддержку нашего банка. Например, в рамках возобновляемых кредитных линий „Лимит открыт“ ПСБ выделил бизнесу региона более 2,5 млрд рублей. Кроме того, банк широко использует инструменты мониторинга деловой среды в сегменте МСБ. На регулярной основе банк оценивает состояние, активность и ожидания предпринимателей, по результатам составляя индекс настроений бизнеса — RSBI. Его динамика учитывается в работе ПСБ с предприятиями. Я уверен, благодаря сотрудничеству с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан мы найдем множество новых точек взаимодействия и поступательного расширения диалога с региональным бизнесом», — рассказал о планах по сотрудничеству на церемонии подписания соглашения руководитель ПСБ в РТ Руслан Ахатов.
«Сегодня ПСБ является одним из лидеров национального банковского сектора. Обладает богатой экспертизой и компетенциями для работы как с населением, так и с малым и крупным бизнесом, в том числе с предприятиями ГОЗ и ОПК. Подписание соглашения направлено на то, чтобы помочь предпринимателям, в том числе и членам палаты, выстроить долгосрочные отношения с одним из крупнейших банков, успешно реализовать программы, направленные на поддержку и развитие бизнеса», — подчеркнул председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.
В рамках соглашения также планируется постоянная работа по информационной и консультационной поддержке в вопросах предоставления финансовых услуг ПСБ, реализация совместных программ и проектов, в том числе социальной направленности.
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