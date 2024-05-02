ПСБ Private Banking: сейчас идеальное время для инвестиций

ПСБ Private Banking совместно с Управляющей компанией ПСБ провели в Казани встречу «ПРО Инвестиции» для своих клиентов. На встрече эксперты рассказали об основных факторах, влияющих на российский фондовый и долговой рынок, представили прогнозы по развитию макроэкономической ситуации и динамике финансовых рынков в текущих условиях, а также рассказали о широком наборе инвестиционных инструментов от ПСБ.

"Сейчас идеальное время для инвестиций, и в первую очередь наших клиентов интересует оперативная многопрофильная аналитика и прогнозы, диверсификация инвестиционного портфеля и поиск защитных активов. Поэтому мы на регулярной основе проводим встречи для клиентов ПСБ Private Banking, на которых делимся прогнозами по ситуации на финансовых рынках на краткосрочную и среднесрочную перспективу, проводим консультации и отвечаем на вопросы", — рассказал Евгений Сафонов, старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ.

Специально для состоятельных клиентов инвестиционное подразделение группы ПСБ запустило в прошлом году программу лояльности «Клуб Благосостояния». Программа предлагает комплекс премиальных сервисов и услуг - управление активами и сопровождение инвестпортфеля, детальная аналитика фондового рынка, новые инфраструктурные и цифровые решения, а также закрытые образовательные мероприятия и встречи дискуссионного клуба с участием известных спикеров. Банк постоянно развивает программу и наполняет ее новыми опциями, мероприятиями и персональными предложениями для своих клиентов.

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