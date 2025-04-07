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Экономика 7 апреля 2025 11:10
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ПСБ присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»

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ПСБ принимает участие во всероссийской акции «Монетная неделя» Банка России, которая проходит с 7 по 19 апреля 2025 года.

В период проведения акции в офисе ПСБ, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 22, можно без комиссии и ограничений по сумме обменять монеты на бумажные деньги, памятные монеты (при наличии), монеты другого номинала. Клиентам ПСБ сумма сданных монет также может быть зачислена на банковский счет или карту.

К обмену принимается любая рассортированная по номиналу мелочь, выпущенная с 1997 года, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки, соответствующие требованиям указания Банка России №1778-У.

«ПСБ поддерживает акцию «Монетная неделя» на регулярной основе. Мероприятие позволяет вернуть в оборот скопившуюся у населения мелочь. Отдельно хочу отметить, что в период проведения акции комиссия не взимается», ‒ сказал Руслан Ахатов, региональный директор ПСБ в Казани.

По данным ЦБ РФ, в количественном отношении монет значительно больше, чем банкнот, на «металл» приходится 89,8% от общего количества дензнаков. Но в денежном эквиваленте удельный вес монет в общей сумме наличных денег крайне мал – их доля не превышает 1%.

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