ПСБ представил финансовые возможности для бизнеса на форуме «Деловые партнеры Татарстана»

ПСБ принял участие в форуме «Деловые партнеры Татарстана», который стартовал в Казани 27 ноября.

На мероприятии банк представил региональный руководитель ПСБ в Татарстане Руслан Ахатов. Он принял участие в деловой встрече с региональными предпринимателями по вопросам финансовой поддержки МСБ и представил банковские инструменты, которые открывают новые возможности для бизнеса.

«Форум уже давно стал значимой точкой притяжения для бизнес-сообщества республики. В рамках мероприятия на встречах с предпринимателями и представителями государственных структур мы обсудили программы банковской поддержки для регионального бизнеса. ПСБ, оставаясь надежным партнером МСБ, предоставляет возможности для эффективного развития предприятий, оперативно реагирует на все изменения рынка и предоставляет предпринимателям доступные решения, содействующие успешному росту их деятельности», — отметил Руслан Ахатов.

Форум проходит в Казани с 2004 года. Его цель — консолидация и координация деятельности татарских предпринимателей с партнерами из других регионов России.