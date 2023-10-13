ПСБ открыл офисы на трех предприятиях ОПК в Татарстане

ПСБ в Республике Татарстан открыл новые мини-офисы для обслуживания зарплатных клиентов на территориях трех крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В церемониях открытия мини-офисов приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, старший вице-президент — директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин и директор ПСБ в Республике Татарстан Руслан Ахатов, а также руководители и сотрудники предприятий.

Олег Минаев отметил: «ПСБ реализует новый формат банковского обслуживания зарплатных клиентов, направленный на дальнейшее повышение доступности банковских услуг для сотрудников предприятий ОПК. Сейчас многие банковские операции доступны онлайн и через дистанционные сервисы, при этом у клиентов сохраняется потребность в банковских отделениях, в которых можно получить очную консультацию специалистов или оформить заявку на сложный продукт. Мы активно работаем над повышением доступности услуг ПСБ для зарплатных клиентов, чтобы они получали высокий уровень сервиса прямо на рабочем месте».

В офисе ПСБ сотрудники предприятий могут обратиться за персональной консультацией по финансовым продуктам, оформить зарплатную карту, открыть счет или депозит, получить кредит, оставить заявку на ипотеку.

Общее число отраслевых зарплатных клиентов банка по республике превышает 36 тыс. человек. Открытие полноценного представительства на территориях крупных предприятий позволит вывести сотрудничество между банком и предприятиями на новый уровень.

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