ПСБ наградил победителя конкурса «Лучший Совет Предпринимателей»

Руководитель ПСБ в Республике Татарстан Руслан Ахатов вручил награду победителю премии «Лучший Совет Предпринимателей» в номинации «За вклад в развитие зеленой циркулярной экономики».

Торжественное награждение победителей конкурса для предпринимателей состоялось в рамках Недели предпринимательства. Конкурс организован Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан в партнерстве с Общественной палатой Республики Татарстан, он направлен на популяризацию предпринимательской деятельности в регионе.

«ПСБ является одной из крупнейших финансово-кредитных организаций, работающих со всеми сегментами клиентов Республики Татарстан, в том числе с малым и средним бизнесом. Банк занимает одну из лидирующих позиций, предоставляя полный спектр услуг для МСБ. В не самых простых экономических условиях мы видим высокие результаты развития бизнеса и улучшение производственных показателей. В комплексе это станет еще одним импульсом процветания экономики республики», — заметил в своей речи Руслан Ахатов.

Он также пожелал всем участникам стабильности, новых идей и удачной реализации бизнес-проектов, направленных на развитие региона и страны в целом.