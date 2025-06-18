ПСБ начал тестировать российский сервис бесконтактных платежей «Волна»

ПСБ поддержал развитие новых российских технологий и начал тестирование отечественного сервиса бесконтактных платежей «Волна». Новое решение, разработанное Национальной системой платежных карт (НСПК), позволит предпринимателям, у которых на эквайринговом терминале подключена «Волна», принимать оплату бесконтактно у покупателей—владельцев смартфонов как на операционной системе Android, так и на iOS.

Основой новой технологии стал протокол Bluetooth Low Energy, который дает возможность связать смартфон и платежный терминал на небольшом расстоянии. Безопасность обеспечивается подтверждением каждой операции со стороны пользователя.

«Благодаря сервису „Волна“ покупатели получат привычный бесконтактный способ оплаты покупок с помощью смартфона вне зависимости от операционной системы. Предпринимателям подключение „Волны“ на эквайринговых терминалах позволит расширить способы бесконтактной оплаты при расчетах в магазинах, что положительно скажется на общем впечатлении от взаимодействия покупателей с ритейлерами, так как клиенты отдают предпочтение современным технологиям оплаты», — сказал Константин Гвоздарёв, директор департамента эквайринга ПСБ.

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