Раис Татарстана и председатель ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Петр Фрадков, председатель ПСБ, посетил Республику Татарстан с рабочим визитом, в ходе которого провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Во время встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, а также обсудили ключевые вопросы, связанные с укреплением социально-экономического потенциала республики.

Отдельно остановились на реализации на территории Татарстана инвестиционных, инфраструктурных и национальных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В ходе визита Петр Фрадков также принял участие в совещании с региональным правительством, – сообщила пресс-служба ПСБ.

«Сегодня Республика Татарстан демонстрирует уверенное развитие экономической, социальной и промышленной сферы, играя ключевую роль в реализации важнейших национальных проектов. Особое внимание уделяется поддержке оборонно-промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. ПСБ тесно сотрудничает с правительством Республики Татарстан по ряду проектов, и мы расширяем наше взаимодействие сразу по нескольким разным направлениям. ПСБ реализует программу по строительству льготного жилья для сотрудников ОПК и других промышленных предприятий региона, мы принимаем участие в финансировании проекта по строительству жилья для сотрудников особой экономической зоны «Алабуга», расширяем в целом сотрудничество с ОЭЗ и ее резидентами. Также у нас есть опыт по финансированию строительства арендного жилья в республике, в разработке и внедрении исламского факторинга, мы поддерживаем спортивные проекты», – отметил Петр Фрадков.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«ПСБ зарекомендовал себя как стратегически важный и надежный партнер республики. Сегодня мы подписали соглашение и обсудили различные направления сотрудничества: строительство арендного жилья для сотрудников татарстанских предприятий, реализацию проекта партнерского финансирования, дальнейшее развитие взаимодействия банка с ОЭЗ «Алабуга», – цитирует Рустама Минниханова пресс-служба ПСБ.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Петр Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президентом Олимпийского комитета России, и Рустам Минниханов встретились с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым. Во встрече также приняли участие исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, президент региональной федерации легкой атлетики Хафиз Салихов и его заместитель Вадим Янгиров.

Участники затронули широкий спектр вопросов, связанных с развитием в регионе легкой атлетики, поддержкой спортсменов на соревнованиях всех уровней, а также созданием высококлассной спортивной инфраструктуры для увеличения числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. ВФЛА выразила готовность поддержать мероприятия, направленные на развитие массового спорта, и оказать экспертное и организационное содействие в создании современных легкоатлетических объектов в Республике Татарстан.