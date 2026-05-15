ПСБ и А7 получили фетву на исламские трансграничные переводы

Фото: ПАО «Банк ПСБ»

ПСБ совместно с российской системой международных платежей А7 на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» представили новый продукт для бизнеса, соответствующий международному шариатскому стандарту AAOIFI*, – исламские трансграничные переводы.

В торжественной церемонии получения фетвы из рук Камиля хазрат Самигуллина, Главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтия Татарстана, приняли участие Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, и Ирина Акопян, заместитель генерального директора компании А7.

«Год назад мы запустили исламские расчетные счета – это стало фундаментом для сегодняшнего шага. Исламские трансграничные переводы позволят прежде всего малому бизнесу рассчитываться с партнерами в странах Азии, Востока и Африки, не выходя за рамки норм исламского права. Сейчас в российской экономике и промышленности появляются новые направления экспорта и импорта, и в перспективе исламские продукты будут приобретать все большую востребованность в рамках внешнеэкономической деятельности, поэтому ПСБ планомерно развивает инфраструктуру ВЭД для удобства клиентов», – отметил Дмитрий Макеев.

«Клиентоориентированность для нас является ключевым фактором развития финансовых инструментов. Мы видим растущий запрос со стороны мусульманского мира, а также предпринимателей в России и других странах на халяльные финансовые решения, и уделяем особое внимание разработке и адаптации продуктов под конкретные потребности пользователей. Такой подход позволяет предлагать востребованные инструменты для бизнеса, аналогов которым пока нет на российском рынке», – прокомментировала Ирина Акопян.

Дмитрий Макеев и Ирина Акопян также выступили на бизнес-завтраке «Практические решения от А7. Международные переводы в соответствии с нормами шариата», где рассказали о роли исламского банкинга в развитии международного экономического сотрудничества и расширении возможностей российского бизнеса для работы с партнерами из мусульманских стран.

По мнению Дмитрия Макеева, спрос на исламские финансовые инструменты в России растет: все больше предпринимателей-мусульман хотят вести бизнес в соответствии с нормами шариата, а иностранные контрагенты готовы работать с российскими компаниями в рублях. В этих условиях банковскому сектору важно предлагать специализированные продукты, отвечающие запросам таких клиентов.

В бизнес-завтраке также приняли участие Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, Шавкат Кузяев, генеральный директор «АПМ Финанс» – вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман в России, а также Руслан Ахатов, региональный директор ПСБ в Республике Татарстан.

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений.