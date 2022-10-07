ПСБ 7 октября открыл офис в Зеленодольске — первый в городе и девятый в Республике Татарстан.

Официальная церемония состоялась при участии вице-президента — директора департамента сети ПСБ Дмитрия Макеева, регионального директора ПСБ в Республике Татарстан Елены Сабуровой, заместителя руководителя исполнительного комитета Зеленодольского района Анастасии Бауэр и руководителей предприятий города.

ПСБ усиливает свое присутствие в крупнейших регионах с развитым сектором для обслуживания предприятий и их сотрудников.

«Несмотря на популярность сервисов дистанционного обслуживания и активную цифровизацию многих банковских процессов, есть ряд вопросов, которые клиенты предпочитают решать с помощью специалистов, поэтому офисы по-прежнему остаются востребованными. До открытия отделения ПСБ в Зеленодольске ближайшие точки находились в Казани. Теперь жителям Зеленодольска будет еще проще получить персональную консультацию по финансовым вопросам», — отметил на открытии Дмитрий Макеев.

«Зеленодольск — стратегически важный город для ПСБ, в котором в том числе сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса. Новый офис будет обслуживать работников этих предприятий, при этом банк остается универсальным и оказывает полный спектр услуг всем жителям Зеленодольска», — прокомментировала Елена Сабурова.