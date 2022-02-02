Псаки сравнила Россию с лисой, кричащей с курятника о страхе перед курами

Действия России похожи на поведение лисы, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Представитель американской администрации использовала аллегорию, отвечая на вопрос о наличии в США «сочувственного» отношения к требованию РФ о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на восток.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, <…> этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что Президент [России Владимир] Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — подчеркнула Псаки.

Кроме того, представитель Белого дома сочла ложными попытки увидеть общие черты в действиях России и Соединенных Штатов вместе с союзниками в контексте кризисной ситуации, сложившейся вокруг Украины. Российскую сторону она назвала «агрессором», а НАТО — «оборонительным альянсом».

Ранее Президент РФ Владимир Путин после переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что вступление Украины в НАТО позволит ей начать операцию в Крыму, присоединение которого к России она не признает.