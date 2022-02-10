Псаки: Байден провел переговоры с французским коллегой Макроном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Президент США Джо Байден в среду переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который посетил Россию и Украину на этой неделе, передает РИА Новости.

«Президент ранее сегодня побеседовал... с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии (Олафа Шольца). Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе», — сообщила Псаки она на брифинге.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялись в понедельник вечером в Москве и продлились более пяти часов. Проблемы обеспечения безопасности в Европе стали центральной темой обсуждения.

На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в разговоре с которым затронул вопрос о статусе Донбасса.