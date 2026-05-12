Прыжок из Казани в Париж: Шлейхер и Конаныхина в погоне за чемпионатом Европы

В прыжках в воду уже прошел Суперфинал Кубка мира в Пекине. Но все спортсмены ждут главного старта сезона – чемпионата Европы в Париже, который пройдет в июле. Но чтобы туда отобраться российским прыгунам, необходимо показывать класс уже в отборе – на чемпионате страны в Казани. Он стартует на этой неделе. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Никита Шлейхер является главным действующим лицом российской сборной по прыжкам в воду

Цель Шлейхера – четыре медали

Главным действующим лицом российской сборной по прыжкам в воду, несомненно, является представитель Татарстана Никита Шлейхер. Прошлый сезон для спортсмена сложился здорово – на чемпионате мира в Сингапуре он в паре с Русланом Терновым стал серебряным призером, уступив золото только китайцам, и то лишь в последнем прыжке.

Плюс к этому были еще медали Кубка мира. Сюда же отнесем и успехи в личной жизни – в конце августа 2025 года у Шлейхера и его супруги родилась дочка. Вообще 2025 год для Никиты знаковый – в октябре он стал вице-президентом Федерации прыжков в воду Татарстана.

Да, в новом сезоне пока все не так гладко. По сути, Шлейхер съездил только на один этап Кубка мира в Китае. Второй, который должен был пройти в Мексике, отменили из-за беспорядков. И потом, собственно, был еще и финал Кубка мира в Пекине. Но там он в паре с Терновым стал лишь восьмым. На чемпионат страны цель простая – четыре медали. Никита понимает, что он уже многократно выигрывал этот турнир, поэтому проблем с отбором на европейский чемпионат быть не должно.

Как не должно их быть и у Тернового. Журналист «ТИ-Спорта» связался со спортсменом и узнал, как у него обстоят дела с подготовкой к отборочному турниру.

«Сейчас моя готовность уже лучше, чем была в начале этого сезона. С начала года мы сидим на базе «Озеро Круглое». Много тренируемся, много времени уделяем физической подготовке. Сейчас больше напрыгиваем программу. Готовность хорошая. Цель на чемпионат России? По-максимуму взять золото со всех снарядов, на которых буду выступать», – рассказал Терновой.

Собирается приехать на турнир и бывший партнер Шлейхера в синхронных прыжках Евгений Кузнецов. Если помните, спортсмен пропустил чемпионат мира в Сингапуре из-за травмы колена. Но сейчас готовится и рвется в бой.

Анна Конаныхина знакома по большому счету только профессионалам и экспертам в прыжках в воду

Женская сборная и регламент турнира

У девчонок из сборной России выделим Анну Конаныхину. Уверены, что про эту девушку широкий круг зрителей в нашей стране слышал мало. Она знакома по большому счету только профессионалам и экспертам в прыжках в воду. Но при этом Аня уже успела в прошлом году съездить на чемпионат мира в Сингапур, где в паре с Александром Бондарем взяла бронзу в синхронных прыжках с вышки.

В этом сезоне в личном первенстве Анна взяла серебро на вышке в Суперфинале Кубка мира. Ну, то есть понимаете, она набирает нужную форму к летним стартам. И на чемпионате страны в Казани мы должны увидеть какую-то часть этого класса.

Будет защищать честь Татарстана на турнире в Казани Мария Полякова. Кстати, у нее есть неплохие шансы на медали. Если помните, в 2024 году именно она брала бронзу Кубка страны на трехметровом трамплине. Но есть и те, кто не приедет в Казань, – например, трехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина. Лидер сборной ждет ребенка.

Что касается самого турнира, на нем будет разыграно 12 комплектов наград. Соревноваться спортсмены будут в индивидуальных и синхронных прыжках с вышки 10 метров и трамплинов (1 и 3 метра). Отметим, что это будет решающим этапом отбора на парижский Евро. И как хочется увидеть там как можно больше татарстанских спортсменов! Да и наконец-то послушать гимн России. Ведь теперь это стало возможно.

В мае этого года турнир пройдет в Казани уже в седьмой раз

Санкт-Петербург – точка основания прыжков в воду

И об истории турнира, ведь она очень занимательна. Известно, что в 1908 году под Санкт-Петербургом, недалеко от города Шувалова, на Суздальском озере, была открыта школа плавания. Первая в стране на тот момент. Основателем ее был военный врач Василий Песков.

А вот история отечественных чемпионатов берет начало с 1923 года – со столицы нашей страны. Именно в Москве тогда начали проводиться чемпионаты СССР. Из источников известно, что до 1936 года турнир проходил летом на водных станциях Коммунальщиков, МГСПС и «Динамо». Отметим, что на первых турнирах соревновались только мужчины. А побеждали, как легко догадаться, только москвичи. При этом стоит отметить, что программа турнира тогда состояла из простых прыжков – одна или несколько ласточек и фигурные прыжки с вышки.

После распада Советского Союза, когда начали проводиться чемпионаты России, регламент несколько раз меняли. Так, например, до 2003 года турнир проводился дважды в год. Но в 2004 году его принято было проводить ежегодно. За это время национальные соревнования отменили лишь однажды – из-за пандемии в 2020 году.

Кстати, для столицы Татарстана это не чуждый турнир. Она принимала его шесть раз – в 2014, 2015, 2017, 2019, 2021 и 2024 годах. И в мае этого года турнир пройдет в Казани уже в седьмой раз. В большей степени этому способствовало открытие Дворца водных видов спорта, который был построен еще к Универсиаде 2013 года.