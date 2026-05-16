Прыгунья в воду Кедрина выиграла чемпионат России с вышки в Казани

В столице Татарстана продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Сегодня медали разыграли девушки в прыжках с 10-метровой вышки.



Победу одержала представительница Москвы Александра Кедрина – она набрала 333,60 балла. И выполнила норматив для попадания на чемпионат Европы в Париж.



Серебро у еще одной москвички Екатерины Беляевой – 329,40 балла. Бронза у Анастасии Чистяковой – 315,75. Она тоже представляет Москву.



Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 15 по 20 мая.



