Прыгунья в воду Кедрина выиграла чемпионат России с вышки в Казани
В столице Татарстана продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Сегодня медали разыграли девушки в прыжках с 10-метровой вышки.
Победу одержала представительница Москвы Александра Кедрина – она набрала 333,60 балла. И выполнила норматив для попадания на чемпионат Европы в Париж.
Серебро у еще одной москвички Екатерины Беляевой – 329,40 балла. Бронза у Анастасии Чистяковой – 315,75. Она тоже представляет Москву.
Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 15 по 20 мая.