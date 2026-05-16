Прыгуны в воду Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов выиграли ЧР в Казани

В столице Татарстана продолжается чемпионат России по прыжкам в воду.



Сегодня медали разыгрывались у мужчин на трехметровом трамплине в дуэте. Победу одержал дуэт Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов – 442,92 балла. Отметим, что для Евгения это первый старт после травмы.



Серебро у Григория Иванова и Ильи Молчанова – ребята набрали 415,41 балла. Бронза у Александра Кулашникова и Александра Черепахина – 402,27 балла.



Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани с 15 по 20 мая.



