16 мая 2026 18:05

Прыгуны в воду Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов выиграли ЧР в Казани

Фото: russwimming.ru

В столице Татарстана продолжается чемпионат России по прыжкам в воду.

Сегодня медали разыгрывались у мужчин на трехметровом трамплине в дуэте. Победу одержал дуэт Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов – 442,92 балла. Отметим, что для Евгения это первый старт после травмы.

Серебро у Григория Иванова и Ильи Молчанова – ребята набрали 415,41 балла. Бронза у Александра Кулашникова и Александра Черепахина – 402,27 балла.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани с 15 по 20 мая.

