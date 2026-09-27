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На главную ТИ-Спорт 27 сентября 2026 13:44

Прыгуньи в воду из Татарстана взяли бронзу на Спартакиаде народов России

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Прыгуньи в воду из Татарстана взяли бронзу на Спартакиаде народов России
Архивный снимок
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Спартакиаде народов России дуэт представительниц Татарстана Дарьи Демидовой и Киры Хайруллиной завоевал бронзовые медали на соревнованиях по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Татарстанки набрали 204,90 балла в прыжках с 10-метровой вышки, отметили в ведомстве.

Победительницами стали москвички Александра Кедрина и Екатерина Беляева, набравшие 284,16 балла. Серебро у представительниц Санкт-Петербурга Анны Конаныхиной и Марии Бруенок, получивших 259,08 балла.

#прыжки в воду
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