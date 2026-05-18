18 мая 2026 09:00

Прыгун в воду Шлейхер выиграл второе золото чемпионата России в Казани

Фото: tatdiving.ru

В столице Татарстана продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Накануне, медали разыгрывались у дуэтов в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Победу одержал дуэт Никиты Шлейхера и Александра Белевцева – они набрали 400,44 балла. Для Никиты это вторая золотая медаль этого турнира. Ранее он выигрывал в паре с Евгением Кузнецовым на трехметровом трамплине.

Вторыми на «вышке» стали Никита Кудрявцев и Артем Левин – 393,21 балла. Бронзу забрали Мирослав Киселев и Кирилл Косимов – 391.68 балла.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит с 15 по 20 мая в Казани.

Следователи нагрянули к хозяину бультерьера, изувечившего девочку в Татарстане

