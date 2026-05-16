Прыгун в воду Кузнецов: «Многие меня списали со счетов и «похоронили»

Фото: russwimming.ru

В Казани продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Сегодня медали разыграли мужские дуэты на трехметровом трамплине.



Победу отпраздновали Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов.



После финала Евгений поговорил с «ТИ–Спортом»:



«Меня многие списали со счетов, похоронили. И к этому старту подходил с настроем доказать, что Евгения Кузнецова так просто не уберешь. Было тяжело: прошел целую кучу реабилитаций, терпел боль, но тем не менее я снова здесь, и вновь на пьедестале»,, – сказал Кузнецов.



Чемпионат России по прыжкам в воду проходит с 15 по 20 мая.



