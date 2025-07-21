Прыгун в воду Глеб Касьянов взял бронзу на юниорской Спартакиаде 2025 года
Прыгун в воду Глеб Касьянов завоевал бронзу на юниорской Спартакиаде 2025 года. 21-летний спортсмен оказался третьим в прыжках с «вышки» (10 метров).
Всего за спортивную карьеру у Касьянова две золотые медали на уровне соревнований чемпионата России. Обе были завоеваны в 2021 году.
На недавнем Кубке России по прыжкам в воду Касьянов также завоевал бронзу на «вышке» (10 метров).
Глеб Касьянов тренируется в Казанском училище олимпийского резерва. На национальных соревнованиях представляет Республику Татарстан.