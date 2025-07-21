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На главную ТИ-Спорт 21 июля 2025 09:16

Прыгун в воду Глеб Касьянов взял бронзу на юниорской Спартакиаде 2025 года

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Прыгун в воду Глеб Касьянов взял бронзу на юниорской Спартакиаде 2025 года
Фото: Пресс-служба Федерации плавания РТ

Прыгун в воду Глеб Касьянов завоевал бронзу на юниорской Спартакиаде 2025 года. 21-летний спортсмен оказался третьим в прыжках с «вышки» (10 метров).

Всего за спортивную карьеру у Касьянова две золотые медали на уровне соревнований чемпионата России. Обе были завоеваны в 2021 году.

На недавнем Кубке России по прыжкам в воду Касьянов также завоевал бронзу на «вышке» (10 метров).

Глеб Касьянов тренируется в Казанском училище олимпийского резерва. На национальных соревнованиях представляет Республику Татарстан.

#спорт
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