Прыгун в воду Глеб Касьянов взял бронзу на юниорской Спартакиаде 2025 года

Фото: Пресс-служба Федерации плавания РТ

Прыгун в воду Глеб Касьянов завоевал бронзу на юниорской Спартакиаде 2025 года. 21-летний спортсмен оказался третьим в прыжках с «вышки» (10 метров).

Всего за спортивную карьеру у Касьянова две золотые медали на уровне соревнований чемпионата России. Обе были завоеваны в 2021 году.

На недавнем Кубке России по прыжкам в воду Касьянов также завоевал бронзу на «вышке» (10 метров).

Глеб Касьянов тренируется в Казанском училище олимпийского резерва. На национальных соревнованиях представляет Республику Татарстан.