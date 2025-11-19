«Пряничная история»: в Альметьевске представили видовые кадры новогодних локаций

В Альметьевске полным ходом идет подготовка к встрече Нового, 2026 года. Главным центром праздничных гуляний станет городской стадион «Алнас», где уже установлена главная елка города и организован ледовый каток для семейного отдыха.

Как сообщили в администрации района, концепция оформления стадиона получила название «Пряничная история». Вдохновением для декораторов послужил один из самых узнаваемых символов зимних праздников – рождественский пряник. Красно-белые элементы на опорах и световых конструкциях, напоминающие леденцы и рождественские пряники, создают атмосферу зимней сказки.

Не менее празднично преобразилась площадь Ленина. Здесь подготовлены фотозоны, среди которых «Почтовая открытка» и «Шар с пожеланиями», чтобы жители и гости города могли сделать яркие фото на память.

В сквере «Каракуз» установлены новогодняя ель и праздничная карусель, а пространство украшено мерцающими золотыми шарами.

Всего праздничное оформление охватит 24 городские локации – от общественных пространств до кольцевых развязок.

Особое внимание уделено праздничному освещению: улицы города украшают светодиодные гирлянды, усиливающие яркость ночного города и создающие атмосферу праздника.