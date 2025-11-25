Прямые рейсы на вьетнамский курорт Фукуок запустили из Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из Казани начали выполнять прямые авиарейсы на вьетнамский курорт Фукуок. Об этом сообщает «РБК Татарстан», приводя информацию пресс-службы авиакомпании Azur Air, которая обслуживает направление.

Первый самолет отправился 23 ноября и вылетел при полной загрузке. Рейсы планируется выполнять один раз в 12 дней. На маршруте задействованы самолеты Boeing 767, рассчитанные на 336 пассажиров в экономическом классе.

В компании отметили, что перелеты на Фукуок теперь доступны из восьми российских городов. Помимо Казани, рейсы выполняются из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Самары.

Ранее, 10 октября, из Казани запустили рейсы и на другой вьетнамский курорт – Нячанг.