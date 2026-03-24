Прямые рейсы из Казани в Геленджик откроются в апреле

Российская авиакомпания Red Wings 30 апреля запустит прямые рейсы из Казани в Геленджик. Полеты будут выполняться дважды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Авиакомпания будет выполнять рейсы в Геленджик на российских самолетах SSJ-100. Вылеты запланированы каждый четверг и воскресенье в 6.15», – говорится в сообщении.

Новый маршрут также позволит жителям других регионов Приволжского федерального округа добраться до побережья Черного моря всего за несколько часов. Для них это будет удобнее, чем совершать пересадку в Центральной России.