Казань и Горно-Алтайск в 2023 году свяжет прямой авиарейс

Из Казани в 2023 году запустят прямые регулярные авиарейсы в Горно-Алтайск. Полеты начнут выполняться с 1 мая дважды в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпания Nordwind.

Из столицы Татарстана в Горно-Алтайск и в обратном направлении самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Так, из Казани вылет назначен на 00.45 с прибытием в Алтай в 8.10. В обратном направлении вылеты запланированы на 9.15, прибытие в Казань – 8.50.

«Указано местное время для каждого аэропорта, – говорится в сообщении. – Время в пути составит 3,5 часа».

Пассажиров будут перевозить на Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.