Прямые регулярные авиарейсы из Казани в Кемерово откроются 15 апреля

Российская авиакомпания Nordwind 15 апреля запустит прямые регулярные рейсы по маршруту Казань — Кемерово, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Вылеты из Казани будут выполняться по понедельникам и субботам. Вылеты из Кемерово — по вторникам и субботам», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах «Боинг 737-800» с компоновкой 189 мест.

Длительность перелета составит более трех часов.