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Прямые регулярные авиарейсы из Казани в Кемерово откроются 15 апреля
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Российская авиакомпания Nordwind 15 апреля запустит прямые регулярные рейсы по маршруту Казань — Кемерово, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
«Вылеты из Казани будут выполняться по понедельникам и субботам. Вылеты из Кемерово — по вторникам и субботам», — отметили в пресс-службе.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах «Боинг 737-800» с компоновкой 189 мест.
Длительность перелета составит более трех часов.
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