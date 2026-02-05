news_header_top
Общество 5 февраля 2026 15:49

Прямые регулярные авиарейсы из Казани в Бохтар откроются в феврале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авиакомпании Nordwind 19 февраля запустит прямые регулярные рейсы из Казани в Бохтар (бывший Курган-Тюбе, центр Хатлонской области Таджикистана). Полеты будут выполняться по четвергам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани самолет вылетит в 10.40. Длительность полета составит 3 часа 25 минут. В обратном направлении, из Таджикистана, рейс назначен на 17.35 по местному времени. Полет продлится 3 часа 45 минут.

Предусмотрены также стыковочные перелеты в Бохтар из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадкой в аэропорту «Казань», отметили в пресс-службе.

