Прямые регулярные авиарейсы из Казани в Архангельск откроются в июне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind Airlines 1 июня запустит прямой регулярный рейс из Казани в Архангельск. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Рейсы будут выполняться совместно с авиакомпанией „Икар“ на комфортабельном воздушном судне Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест», – говорится в сообщении.

Из Казани самолеты будут вылетать в 0.55 и прибывать в Архангельск в 3.05. Длительность полета составит 2 часа 10 минут.

Рейс из Архангельска назначен на 5.05 с прибытием в столицу Татарстана в 7.05. Время в пути составит два часа.

Пассажиры также смогут вылететь из Архангельска в Астрахань, Волгоград, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Уфу и Стамбул с пересадкой в аэропорту Казани.