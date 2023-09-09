Потомки Александра Пушкина возложили цветы к памятнику поэта в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана на 190-летие со дня пребывания поэта Александра Пушкина в Казани его потомки Елена Сабурова и Светлана Рощина возложили цветы к памятнику русского классика у Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Почтить память выдающегося поэта также собрались школьники, педагоги и ценители его творчества.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мероприятие прошло в рамках Международного форума педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций имени А.С. Пушкина «Педагогика А.С. Пушкина: от наследия поэта к ценностно-деятельностной технологии». Потомки пробудут в Казани, как и их знаменитый дед, 2 дня и 5 часов.



«Церемения проходит при содействии организаций, которые хранят память и проносят ее через наше подрастающее поколение. Через общеобразовательные и дошкольные учреждения педагоги и наставники доносят

молодым людям о культуре нашего народа. Культура показывает отношение людей к предкам, их произведениям и почитание традиций», – сказал на церемонии заместитель министра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При поддержке руководства республики, Комиссии по русскому языку при Раисе РТ и исполкома Зеленодольского района была создана Ассоциация «Содружество образовательных организаций имени А.С.Пушкина и педагогов». В течение двух дней гости посетят все знаковые места, где поэт побывал в 1833 году, и лицей имени А.С. Пушкина в Зеленодольске.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Елена Сабурова рассказала, что она является потомком великого поэта в шестом поколении. Это продолжение родового древа Пушкиных по линии старшего сына поэта Александра Александровича. Елена живет в Москве и работает в централизованной библиотечной системе Москвы.

«Я приветствую Казань словами Александра Сергеевича, которые он сказал 8 сентября: „Мой ангел, здравствуй. Я в Казани“. Приятно быть проводником рода, это большая ответственность. Особенно сейчас мы должны стараться возрождать духовность России. И через творчество Пушкина мы сможем сохранить русский мир», — сказала она.

Гостья отметила, что посещение мест, где бывал ее знаменитый предок, возвращает ее к истории своего рода, делает возможным ощутить атмосферу поэтической жизни Пушкина и поклониться его памяти.